Campanha de vacinação antirrábica de Resende chega aos distritos de Engenheiro Passos e Bulhões

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 17:01 horas

Responsáveis pelos pets precisam levar documento com foto entre 9h e 15h

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo dia 27 mais uma Campanha de Vacinação Antirrábica. Os moradores de Engenheiro Passos poderão vacinar cães e gatos no Posto de Saúde e em posto volante. Já em Bulhões, a vacina será aplicada no posto volante. Nos dois distritos a aplicação será feita entre 9h e 15h.

Para que o pet seja vacinado é preciso que ele tenha mais de três meses de vida, que esteja com boas condições de saúde e não que apresente enfermidades. Além disso, no momento do cadastro, o tutor do bichinho precisa ter a partir de 18 anos e estar munido do documento de identidade com foto.

– Orientamos que os responsáveis pelos animais levem os cães em guias ou coleiras e os gatos estejam em caixas ou gaiolas para evitar a fuga. Lembrando que a raiva é uma doença que pode contaminar o ser humano, além de ser fatal aos animais – explicou o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (24) 3360-9690 ou (24) 3381-9802.