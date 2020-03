Campanha de vacinação contra gripe terá drive thru para idosos no Rio

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 08:51 horas

Rio de Janeiro – A prefeitura do Rio de Janeiro criará postos de vacinação drive thru para idosos durante a campanha de imunização contra a gripe, a ser iniciada na próxima segunda-feira (23). Nesses pontos de vacinação, os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro.

Um dos pontos de vacinação será no estacionamento do centro de convenções Riocentro, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Postos do Detran também deverão ser usados na campanha.

A ideia do drive thru é reduzir a circulação de pessoas nos postos de saúde municipais, que também aplicarão as vacinas como normalmente acontece nas campanhas de imunização.

A prefeitura também deverá aplicar a vacina em asilos e casas de repouso e em domicílio, em idosos que estejam acamados ou que tenham mais de 80 anos e sejam cadastrados nas clínicas de família.