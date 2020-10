Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 12:36 horas

Rio- A campanha Nacional de Multivacinação termina nesta sexta-feira, 30, e para ampliar a número de pessoas vacinadas, cerca de 1.500 unidades de saúde em todo o estado estarão abertas para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

A campanha é uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de Saúde.

A meta da Campanha Nacional de Multivacinação é aumentar a cobertura vacinal da BCG para 90% e a dos outros imunizantes para 95% até o fim do ano.

Todas as vacinas presentes nos calendários da criança e do adolescente são parte da campanha.

No calendário da criança, que inclui a imunização de crianças até 10 anos de idade, são 14 vacinas no total. São elas: BCG, Hepatite B, Penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite), Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela.

No calendário do adolescente há mais vacinas, além de reforços das imunizações feitas na infância. São elas: Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano adulto, DTPa, Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente e Varicela.

Em conjunto com as vacinas da criança e do adolescente, também é oferecida imunização contra o sarampo para todos da faixa etária entre 6 meses e 59 anos. A medida tem como objetivo evitar a exposição desnecessária da população à Covid-19, aproveitando a ida do responsável pelas crianças à unidade de saúde para atualizar a própria situação vacinal.

As vacinas serão aplicadas nos postos municipais de Saúde da capital e do interior. Acompanhe os canais de comunicação da prefeitura do seu município para se certificar dos locais e documentos necessários. Não deixe de levar a caderneta de vacinação.