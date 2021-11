Centro de Convivência do Idoso em Itatiaia promoverá a palestra ‘Novembro Azul’ nesta quinta

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 18:15 horas

Itatiaia- O CCI – Centro de Convivência do Idoso promove nesta quinta-feira, dia 02, a palestra “Novembro Azul”, alusiva a campanha de prevenção ao câncer de próstata. O evento, voltado para os idosos e para o público em geral, acontece a partir das 08h30, na sede do CCI, na Vila Paraíso.

De acordo com a programação, o encontro contará com palestras ministradas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Vitor Roberto Leite e Dayse Ramos, que abordarão assuntos como a importância do diagnóstico precoce, através dos exames e temas relacionados a nutrição como, alimentação balanceada e atividade física.

O objetivo é esclarecer e conscientizar tantos os idosos que fazem parte do CCI, quanto a população em geral sobre os cuidados necessários para manter a boa saúde.

Ainda conforme a programação, os participantes também receberão informações sobre as atividades que estão em funcionamento no CCI e a programação para 2022.

CCI

O Centro de Convivência do Idoso – CCI, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos oferece várias atividades aos participantes, dentre elas oficinas e palestras. Todas as atividades são gratuitas.

Para participar os interessados devem fazer a inscrição diretamente no CCI (Rua Coronel José Mendes Bernardes, s/n, Vila Paraíso). É preciso apresentar uma foto 3×4, cópia do RG, CPF, Comprovante de Residência, e Atestado de Saúde.

As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e o telefone para informações é (24) 3352 3434.O Centro é coordenado pela gestora, Maisa Fernandes.