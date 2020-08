Cinco regiões passam para classificação de baixo risco no controle da Covid-19

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 08:48 horas

Rio e Sul Fluminense – A Secretaria Extraordinária da Covid-19 atualizou, a nota técnica e painel de indicadores sobre a pandemia de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. O estudo revela que, além das regiões metropolitanas I e II, que já estavam na bandeira amarela (risco baixo), há duas semanas, o Médio Paraíba, o Centro-Sul e o Norte do estado avançaram da bandeira laranja, indicativo de risco moderado, para a amarela.

Já as regiões Noroeste e Baixada Litorânea, que estavam na bandeira amarela no último Painel Covid de julho, passaram agora para a bandeira laranja, indicando risco moderado. As regiões da Baía de Ilha Grande e Serrana se mantiveram na bandeira laranja. O nível de risco para o Estado, como um todo, também é baixo, indicado pela bandeira amarela.

A nova versão do Pacto Covid analisa a Semana Epidemiológica 29 (de 12 a 18 de julho) em relação à Semana Epidemiológica 27 (28 de junho a 4 de julho). A secretária extraordinária de Covid, Flávia Barbosa, explica que oscilações são esperadas e que a pasta está em diálogo constante com os municípios que registram as maiores variações.

“Quando uma região reduz seu risco para coronavírus numa quinzena, não quer dizer que não possa revisto. A pandemia é uma análise viva e não é possível lidar com todos os 92 municípios de forma única. Considerando a heterogeneidade da curva epidêmica, faz-se necessária uma análise regional para subsidiar a tomada de decisão na esfera local”, disse.

Para a classificação do Pacto Covid, são considerados os indicadores de taxa de positividade de pacientes testados para coronavírus; e de variação de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); de taxa de ocupação de leitos destinados a SRAG; e de previsão de esgotamento de leitos de UTI para SRAG. As recomendações de isolamento social variam de acordo com cada nível de risco. A coloração das bandeiras e os riscos indicados variam entre roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).