Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 15:25 horas

Valença- Em parceria com o CEVO (Centro de Estudos Valenciano Odontológico), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação de Saúde Bucal, realizou nesta terça-feira, 6 de setembro, capacitação voltada aos cirurgiões-dentistas das unidades de Atenção Primária.

A atividade ” Urgências Endodônticas”, incluiu, além de uma atualização teórica sobre o tema, uma parte prática (hands on), oportunizando aos profissionais aperfeiçoarem algumas habilidades técnicas. Desta forma, a gestão municipal explicita seu compromisso com um atendimento odontológico resolutivo e de qualidade

A capacitação foi ministrada pelos professores Dr. Dionísio José da Silva e Dr. Marcos Antônio Silva de Souza e contou com a presença da equipe gestora de Saúde Bucal, Dr. José Otávio Conceição (coordenador de Odontologia), Dra. Marília de Paula Gonçalves Reis e Dra. Maria Cristina Almeida de Souza.

A atividade faz parte do Programa de Qualificação da Equipe de Saúde, cujo cronograma prevê capacitações em diagnóstico precoce do câncer bucal, emergências no consultório odontológico, atendimento às gestantes, prescrição de medicamentos na odontologia. Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Márcio Petrillo, a parceria com o CEVO, viabilizada graças ao empenho do seu diretor, Professor Dr. Fabrício Vieira, contribuiu para a valorização dos profissionais de odontologia do município, com impactos na assistência odontológica aos valencianos. “Nossos profissionais são comprometidos com a qualidade do cuidado em saúde bucal e, cada vez, irão disponibilizar um atendimento de qualidade para a população, por isso, prezamos tanto pela qualificação e capacitação”.