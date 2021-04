Com a retomada das reformas da USF do Santa Cruz, atendimentos serão transferidos para o Cras

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 11:21 horas

Centro de Referência de Assistência Social está sendo adaptado para receber pacientes

Volta Redonda- Enquanto a reforma geral da Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Cruz, que teve início em maio de 2019 e estava paralisada desde o ano passado, foi retomada e avança, os atendimentos serão transferidos para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado próximo ao local – Avenida Major Aníbal de Oliveira Filho.

Devido a essa mudança, a unidade já está sendo adaptada para receber os moradores e após o fim das obras voltará a funcionar para atender a assistência social.

A USF é uma unidade da rede de Atenção Básica e também presta serviço de pronto atendimento 24 horas (urgência e emergência). O lugar está recebendo reparos em sua estrutura, com a colocação de piso e pintura geral. A ideia é aproveitar melhor os espaços do prédio, tornando-o mais seguro, funcional e confortável para os pacientes e também para os profissionais.

“Estamos reestruturando a unidade para otimizar os atendimentos. A demanda aqui é muito grande; hoje estimamos que cerca de 350 pessoas sejam atendidas por dia na unidade”, disse a enfermeira gerente da USF, Cinara Maria da Cunha.

A Unidade de Saúde da Família funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com a emergência atuando 24 horas. Além de atender moradores do Santa Cruz, também recebe a população do Santa Rita do Zarur, Voldac, Ingá 1 e 2, além de outras localidades próximas.

Os pacientes têm acesso a consultas com clínicos gerais, ginecologista, pediatra; além dos serviços da Atenção Básica de Saúde como planejamento familiar, consulta de pré-natal, coleta de preventivo e a realização de teste do pezinho. Também estão disponíveis exames laboratoriais de rotina: coleta de sangue, exames complementares, teste físico, marcação de consultas e visita domiciliar. A população também pode contar com a realização de testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite B e C) e dos que diagnosticam a Covid-19 (RT-PCR, teste de antígeno e o rápido).