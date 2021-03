Matéria publicada em 19 de março de 2021, 09:15 horas

Itatiaia- Com a instalação de um novo Centro de Triagem, na Rua Dona Apolinária, no Centro de Itatiaia (Praça do Banerj), a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliará o seu serviço de atendimento no Centro de Tratamento à Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é de que as obras, que começaram na quinta-feira, dia 18, terminem na próxima quarta-feira, dia 24. O projeto segue o cronograma estabelecido para a realização dos primeiros atendimentos, em início de abril.

Ao todo, o novo serviço de saúde conta com 10 leitos de enfermaria e duas salas, uma para estabilização e outra de isolamento. Além destes, a estrutura localizada no bairro Jardim Itatiaia oferece 15 leitos abertos, 10 de baixa complexidade (com enfermarias) e cinco com respiradores na sala vermelha (voltada para a estabilização de casos de alta complexibilidade).

As unidades passam a atuar integradas no rastreamento, controle e análise de dados e no atendimento de triagem dos pacientes com síndromes respiratórias, além de expandir o suporte na atenção de pacientes com suspeitas ou já infectados pelo Coronavírus.

O novo espaço, também com cerca de 200m², segue os mesmos moldes da primeira estrutura de atendimento, montada no mês passado no Jardim Itatiaia, em uma área anexa ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros.

No Centro, os pacientes serão atendidos por uma equipe de multiprofissionais composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas. Os casos mais graves receberão avaliação especializada, a fim de evitar​ tempos de espera que possam resultar em óbitos.

A Secretaria alerta ainda para a necessidade de manutenção de todos os protocolos de segurança e isolamento, incluindo o uso contínuo de máscaras e álcool em gel. A contribuição por parte da população e a imediata comunicação de casos aos agentes de saúde são de extrema importância para a redução do número de contaminados.