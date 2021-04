Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 11:43 horas

Agendas de especialidades médicas de junho serão abertas em maio

Volta Redonda- Funciona no Estádio Raulino de Oliveira, a Policlínica da Cidadania Bernadino de Souza, através de uma nova estrutura, antecipou as marcações de consultas de junho para maio.

Além disso, foram determinados dias específicos para cada especialidade, a nova medida é para evitar aglomerações nos espaços.

A Policlínica da Cidadania oferece atualmente 17 especialidades médicas, e a partir do dia 03 de maio será iniciado o novo calendário de marcações para consultas. Serão três dias de marcações para até quatro especialidades médicas. O horário de atendimento é de 08h às 17h para marcações.

O coordenador da policlínica, Milton Alves de Faria, destacou que a alteração é para a segurança do público na prevenção à Covid-19. “Desmembramos as marcações em cinco etapas para evitarmos aglomerações e pedimos à população que só venha no dia determinado para a especialidade em que for marcar e evite trazer acompanhantes”, disse.

CALENDÁRIO DE MARCAÇÕES DE CONSULTAS PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS

De 03/05 a 05/05- Endocrino, Hemato, Hemato-Pediatra e Nutrição

De 06/05 a 10/05- Oftalmologista, Reumatologista e Urologista

De 11/05 a 13/05- Angiologista, Dermatologista, Otorrino e Audiometria

De 14/05 a 18/05- Cardiologista, Pneumologista, Pneumologista-Pediatra e Ortopedista

De 19/05 a 21/05- Gastrologista e Neurologista