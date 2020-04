Comércio em Vassouras volta a funcionar nesta quinta-feira

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 11:36 horas

Medida segue decreto do governo do estado para cidade que não tem caso confirmado de coronavírus

Vassouras – A partir de hoje, quinta-feira, 9, o comércio de Vassouras, voltar a funcionar. A reabertura foi autorizada depois que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), assinou um decreto na última terça-feira (7) liberando atividades comerciais em cidades sem confirmação de Covid-19.

No decreto é permitida a circulação de pessoas, mas sem aglomerações nos estabelecimentos. Além disso, os moradores não poderão visitar municípios vizinhos. Já as escolas permanecem fechadas em todo o estado do Rio. A regulamentação

Segundo a Prefeitura de Vassouras, a norma segue até o dia 23 de abril ou até que algum caso seja confirmado. O município tem 35 suspeitas de coronavírus.