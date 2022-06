Comitê de combate à Covid-19 em Itatiaia reforça recomendação do uso de máscaras e vacinação

Matéria publicada em 23 de junho de 2022, 19:08 horas

Itatiaia- Devido ao aumento de casos leves de Covid-19 no município e o período de aumento de Síndromes Gripais, o Comitê de Combate à Covid-19 em Itatiaia vem reforçando a importância do uso de máscaras de proteção e da vacinação.

– Houve um aumento de casos, e precisamos alertar e fazer essas recomendações. Como são casos leves e não está havendo super lotação no hospital, seguimos fazendo as recomendações e não obrigando o uso de máscaras – explicou o presidente do Comitê, o médico Fernando Martins.