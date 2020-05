Covid-19 está presente em 81 bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 12:38 horas

Água Limpa lidera lista com maio número de casos da doença

Volta Redonda – O bairro Água Limpa lidera a lista de localidades com maior número de casos de Covid-19, onde foram registrados 15 pacientes com a doença. Em segunda posição na lista de pessoas infectadas pelo Novo Coronavírus surge o Santo Agostinho com 13 casos e Jardim Amália, com 12. Os registros mostram que a doença está presente nos 81 bairros da cidade.

Localidades como Belvedere, Retiro, Siderlândia e Vila Santa Cecília acumulam 44 casos, sendo 11 em cada bairro. Já o Aterrado, Jardim Vila Rica e Sessenta contabilizam 27 casos, sendo nove em cada uma das localidades. O Covid-19 esta presente ainda no Roma (8 casos), seguido do Volta Grande (8) e Vila Mury (8). Já a Casa de Pedra tem sete casos, além da Ponte Alta (7), São Geraldo (7), Voldac (7).

Os registros mostram ainda Belmonte (6), Niterói (6), Santa Cruz (6), Siderópolis (6). Já o Laranjal (5), Nossa Senhora das Graças (5), San Remo (5), Santa Rita Zarur (5), São Luiz (5). A lista segue com Dom Bosco (4), Jardim Amália 2 (4), Jardim Normândia (4), Vila Rica (4); além do Bela Visga (3), Caieiras (3), Cidade Nova (3), Conforto (3), Padre Josimo (3), Jardim Ponte Alta (3), Jardim Primavera (3), Minerlândia (3), Nova Primavera (3), Três Poços (3) e Vila Brasília (3).

Na lista com dois casos surge: Açude (2), Cailândia (2), Eucaliptal (2), Jardim Cidade do Aço (2), Jardim Veneza (2), Jardim Esperança (2), Mariana Torres (2), Monte Castelo (2), Morada da Colina (2), Santa Cruz (2), São Cristóvão (2), São João (2) e Vila Americana (2)

Outros 26 bairros surgem com apenas um caso em cada localidade: Aero, Bom Jesus, Brasilândia, Coqueiros, Candelária, Eldorado, Ilha Parque, Belmonte, Jardim Paraíba, Jardim Provence, Jardim Tiradentes, Limoeiro, Morada do Campo, Morro da Conquista, Nova Esperança, Parque das Ilhas, Parque Vitória, Rio das Flores, São Carlos, São Cristóvão, São João, Village Santa Helena, Vista Verde, Volta Grande 2 e Volta Grande 4.