Matéria publicada em 11 de março de 2021, 13:01 horas

Imunização seguirá a ordem decrescente de idade

Itatiaia- Com a expectativa é imunizar um público de 904 pessoas, a Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 dos idosos de 70 a 74 no município.

De acordo com o novo cronograma, que segue a ordem decrescente de idade, nos dias 24 e 25 de março serão imunizados os idosos de 74 anos. Nos dias 26 de março e 05 de abril receberão a dose da vacina as pessoas com 73 anos. Também na primeira semana de abril, nos dias 06 e 07, serão imunizados os idosos com 72 anos.

Os dias 08 e 09 de abril serão reservados para que as pessoas com idades entre 72 e 74 anos, que perderam a data de vacinação, possam tomar a dose.

A vacinação segue nos dias 12 e 13 de abril com a imunização dos idosos de 71 anos e nos dias 14 e 15 de abril com o público de 70 anos. Os idosos com 70 e 71 anos, que não foram imunizados terão ainda a oportunidade de se vacinarem no dia 16 de abril.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, a vacinação acontece na Policlínica Municipal, no Centro, das 9h às 16h. Para receber a dose da vacina é necessário que os idosos levem o CPF, o cartão do SUS, um comprovante de residência e a carteirinha de vacinação, se possuir.

Com o objetivo de evitar aglomerações no local da campanha, a equipe do Setor de Imunização orienta os idosos que se programem quanto ao horário de vacinação e aqueles que puderem compareçam à tarde, que é o período que tem menos concentração de pessoas.

Para receber a vacina

Os moradores dentro desta faixa etária que tenham dificuldade de locomoção poderão ser vacinados em veículos, no sistema “drive thru” na frente da unidade de saúde. Os participantes do programa “Melhor em Casa”, desta faixa etária, de acompanhamento domiciliar, serão vacinados em suas residências.

Os idosos acamados, que ainda não participam do programa “Melhor em Casa”, deverão entrar em contato com o posto de saúde de seu bairro para agendar a vacinação domiciliar. Caso o idoso maior de 80 anos esteja sob prescrição de medicamentos controlados ou fazendo quimioterapia, precisará de avaliação de seu médico para ser vacinado.

Se o idoso já contraiu a COVID-19, precisa se apresentar 30 dias após o diagnóstico da doença. Caso, no momento da vacinação, o munícipe apresente febre ou estados gripais, não será vacinado nessa oportunidade.

Vacinação de 79 a 75 anos

A Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando os idosos de 79 a 75 anos. Hoje (11) recebem a vacina os idosos com 77 anos. Os idosos com os idosos com 79, 78 e 77 anos, que perderam a data da sua vacinação, poderão se imunizar nesta sexta-feira, dia 12 de março. Dias 15 e 16 de março serão os dias de vacinação dos idosos com 76 anos, dias 17 e 18 de março será a vez das pessoas com 75 anos e no dia 22 de março o público de 76 e 75 anos,não imunizado, terão uma nova oportunidade de comparecer a Policlínica Municipal para se vacinarem.

Pessoas imunizadas

Até o momento Itatiaia já imunizou com a primeira dose da vacina 1321 moradores, em Itatiaia, representando 4,12% da população estimada do município. Já foram vacinados 445 profissionais da saúde, 856 idosos de 77 anos ou mais e 20 pessoas institucionalizada (07 moradores da Residência Terapêutica e 13 pacientes psiquiátricos do CRI – Centro de Recuperação de Itatiaia).

A segunda dose dos grupos prioritários também vem sendo realizada, de acordo com a data marcada no cartão de vacina. No total, 509 pessoas já receberam a segunda dose da vacina.