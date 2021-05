Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 07:58 horas

Mediana de idade é registrada pela primeira vez no país

Rio de Janeiro- As notifica√ß√Ķes por s√≠ndrome respirat√≥ria aguda grave (SRAG) aumentaram, informa o Boletim Observat√≥rio Covid-19, divulgado na sexta-feira (21) pela Funda√ß√£o Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os casos de SRAG s√£o respons√°veis por incid√™ncias graves de doen√ßas respirat√≥rias, que demandam hospitaliza√ß√£o ou levam a √≥bito. S√£o atualmente, em grande parte, devido a infec√ß√Ķes por Sars-CoV-2.

Conforme o boletim, outro dado preocupante √© que, pela primeira vez no Brasil, a mediana da idade de interna√ß√Ķes em unidades de terapia intensiva (UTIs) de todo o pa√≠s ficou abaixo de 60 anos.

O ano de 2021 vem, a cada semana, apresentando rejuvenescimento da pandemia, alertam os pesquisadores. ‚ÄúDiferentemente das √ļltimas semanas, mais da metade dos casos de interna√ß√£o hospitalar e interna√ß√£o em UTI ocorreram entre pessoas n√£o idosas. Em rela√ß√£o aos √≥bitos, embora a mediana ainda seja superior a 60 anos, ao longo deste ano, houve queda num patamar de 10 anos. Os valores de mediana de idade dos √≥bitos foram, respectivamente, 73 e 63 anos‚ÄĚ, diz o boletim.

A an√°lise comparou a Semana Epidemiol√≥gica 1 (3 a 9 de janeiro) e a 18 (2 a 8 de maio) de 2021 e verificou que a mediana da idade das interna√ß√Ķes hospitalares (idade que delimita a concentra√ß√£o de 50% dos casos) foi de 66 anos na SE 1 para 55 anos na SE 18. J√° a mediana de idade de interna√ß√Ķes em UTI foi de 68 anos na SE 1 para 58 anos na SE 18.

Casos de SRAG aumentam

Os estados da Regi√£o Sul, que tiveram redu√ß√£o da doen√ßa nas semanas anteriores, apresentaram tend√™ncia de revers√£o, ou mesmo um aumento no n√ļmero de casos de SRAG na Semana Epidemiol√≥gica 18.

De acordo com os pesquisadores, mesmo nos estados que mostram redu√ß√£o ou estabilidade, o n√ļmero de casos ainda permanecia muito alto, demonstrando a forte press√£o sobre o sistema de sa√ļde. ‚Äú√Č fundamental que haja redu√ß√£o sustentada de n√ļmero de casos para a recomposi√ß√£o do sistema de sa√ļde, inclusive [para] reduzir [a] taxa de ocupa√ß√£o de leitos‚ÄĚ, avaliaram.

A compara√ß√£o da incid√™ncia das semanas epidemiol√≥gicas 8 e 9 e 18 e 19 mostra que poucos estados est√£o em patamar significativamente menor, como: Mato Grosso, Goi√°s, Distrito Federal, Paran√°, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rond√īnia, Roraima e Amap√°, sendo que Mato Grosso, Paran√° e as capitais dos estados da regi√£o Sul apresentam sinais de aumento.¬†Segundo os pesquisadores da Fiocruz, os demais estados est√£o em n√≠veis pr√≥ximos ao observado em meados de mar√ßo, ou mesmo acima, como √© o caso de Mato Grosso do Sul, Maranh√£o, Pernambuco, do Rio de Janeiro e Esp√≠rito Santo. ‚ÄúO aumento ou estabilidade em n√≠veis muito altos e com taxas altas de ocupa√ß√£o s√£o cen√°rios altamente indesejados‚ÄĚ, destacaram.

Leitos de UTI

De acordo com os pesquisadores do Observat√≥rio Covid-19, as taxas de ocupa√ß√£o de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema √önico de Sa√ļde (SUS) no dia 17 de maio de 2021 sinalizaram quebra na expectativa que vinha sendo desenhada de melhoria do indicador no pa√≠s nas √ļltimas semanas.

A an√°lise refor√ßa que √© preciso ficar atento a este momento da pandemia. ‚ÄúCaso n√£o seja mantida uma queda sustent√°vel, a pandemia poder√° retomar a sua expans√£o‚ÄĚ.

As taxas de ocupa√ß√£o de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS, que vinham mantendo tend√™ncia de queda lenta, mas relativamente consistente em grande parte do pa√≠s, apresentaram entre os dias 10 e 17 de maio pequenas eleva√ß√Ķes em muitos estados e capitais, interrompendo a impress√£o de melhoria do quadro geral.

Redução da mortalidade

Durante as duas √ļltimas semanas epidemiol√≥gicas, houve uma ligeira redu√ß√£o das taxas de mortalidade no Brasil. No entanto, as taxas de incid√™ncia, que refletem os casos novos de covid-19, permanecem em um plat√ī alto.

Segundo o estudo, esse novo padr√£o epidemiol√≥gico pode ser resultado de uma conjun√ß√£o de fatores como a vacina√ß√£o de popula√ß√Ķes de maior risco, uma pequena redu√ß√£o da ocupa√ß√£o de leitos hospitalares, bem como do processo de rejuvenescimento da pandemia. Os pesquisadores analisaram que ‚Äúcombinados, estes novos fatores podem estar contribuindo para a diminui√ß√£o da letalidade da doen√ßa, sem, no entanto, reduzir a transmiss√£o da doen√ßa, que permanece intensa, como demonstrado pela alta taxa de positividade dos testes de diagn√≥stico realizados nas √ļltimas semanas‚ÄĚ.

Novas variantes

Para os pesquisadores, um dado considerado preocupante nesse novo cenário epidemiológico, quando considerado o ritmo ainda lento de vacinação no país, é a possibilidade de introdução de novas variantes do vírus Sars-CoV-2 no Brasil.

Al√©m disso, enfatizam os pesquisadores do Boletim Covid-19, ‚Äúa flexibiliza√ß√£o precoce de medidas de isolamento pode causar uma retomada na transmiss√£o, com a gera√ß√£o de casos graves e √≥bitos nas pr√≥ximas semanas, pressionando os servi√ßos de sa√ļde ainda sobrecarregados e com limita√ß√Ķes para reposi√ß√£o de estoques de medicamentos e insumos”.

Fonte Agência Brasil*.