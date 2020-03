Defesa Civil Estadual vai emitir alerta sobre coronavírus

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 09:57 horas

Rio de Janeiro – A Defesa Civil Estadual vai ampliar os canais de alerta à população sobre o coronavírus. Sirenes instaladas em áreas de risco de desastres e mensagens de SMS em municípios com casos confirmados ou alto índice de suspeitos serão usadas como ferramentas para informar sobre a pandemia.

– Em apoio ao trabalho de conscientização que já vem sendo feito pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Governo do Estado, a Sedec-RJ vai disseminar mensagens de prevenção, que estimulam as ações de higiene e reforçam a importância do isolamento como formas de evitar o contágio da doença – explicou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey Jr.

Alerta por SMS

O serviço de alerta por mensagem da Defesa Civil Estadual é gratuito e tem grande capilaridade. Atualmente, há mais de 1,3 milhão de cadastros feitos pela população fluminense.

Para se inscrever na ferramenta, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP de interesse (da sua residência, por exemplo) para o número 40199.