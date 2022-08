Dia D da Campanha de Multivacinação em Porto Real acontecerá no sábado

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 16:10 horas

Porto Real- No próximo sábado, 20 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real irá promover o Dia D da Campanha de Multivacinação, voltada para crianças de 0 a 14 anos de idade. Segundo a SMS, a ação acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família, das 8h30 às 16h, onde o objetivo é a aplicação de todas as vacinas de rotina do Ministério da Saúde.

Além disso, durante essa campanha também será realizada a vacinação contra a Covid-19 para a nova faixa etária de crianças com 3 anos ou mais. “As vacinas de rotina do Ministério da Saúde também são ofertadas todos os dias nas USFs, já as imunização contra a Covid seguirá de acordo com o MS”, disse o prefeito Serfiotis, reforçando que no momento da vacinação, a criança deverá estar acompanhada de um responsável legal e ter em mão o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.