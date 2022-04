Dia D de vacinação contra a Influenza acontece neste sábado em Itatiaia

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 17:53 horas

Itatiaia- Neste sábado (30) em Itatiaia acontece o Dia D de Vacinação contra a Influenza e a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está trabalhando nos preparativos para atender todos os moradores que fazem parte do público alvo da primeira etapa da campanha, que são os idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menos de 5 anos.

A imunização será realizada das 08h às 17h, em nove Unidades de Saúde da cidade, sendo elas a Policlínica Municipal, no Centro, as Unidades de Estratégia de Saúde da Família da Vila Esperança, Vila Magnólia, Vila Flórida, Penedo, Campo Alegre II e II, Maromba e UBS Marechal Jardim.

De acordo com o último levantamento realizado pelo setor de Imunização, até o momento 5.020 idosos da cidade foram imunizados. O total de trabalhadores da saúde vacinados soma 727.

– Com a realização do Dia D, nossa expectativa é que todas as pessoas que fazem parte do público alvo e não puderam comparecer durante a semana para tomar a dose da vacina, porque trabalham em horário comercial, compareçam as unidades de saúde. Vale lembrar que a imunização da influenza é muito importante – finalizou a diretora de imunização, Andrea Millen.