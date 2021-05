Dia Nacional da Luta Antimanicomial é lembrado em Valença

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 13:15 horas

Valença- Para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado ontem, dia 18 de maio, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) de Valença, através da Coordenadora Denise Alves, destacou a importância do trabalho realizado por toda sua equipe.

Segundo Denise o trabalho do CAPS AD é interligado aos demais dispositivos da rede de saúde e assistência, oferecendo uma estratégia eficaz no cuidado para combater o estigma e a exclusão das pessoas com doenças ou transtornos psiquiátricos.

Em sua opinião, Denise ressalta que o movimento antimanicomial representou um importante avanço na área da saúde mental.

A coordenadora também destacou alguns trabalhos realizados pelos usuários da Unidade, onde segundo ela, demonstram sensibilidade e emoção na confecção de vasos, no plantio e no cuidado com as plantas.

A coordenadora Denise completou dizendo que o trabalho do CAPS AD é um serviço que acolhe e oferta tratamento aos usuários que apresentam as demandas necessárias executando diariamente atendimentos pontuais com a equipe multiprofissional, e o trabalho com a redução de danos. “O CAPS também apoia usuários e famílias na busca da sua autonomia, a reinserção social e responsabilidade para com seu tratamento”, destacou.