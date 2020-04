Dois pacientes com coronavírus foram curados e liberados da internação domiciliar em Valença

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 08:18 horas

Valença – Os dois pacientes com exame positivo para coronavírus já foram liberados da internação domiciliar. O município segue investigando seis casos suspeitos de Covid-19, além de um óbito que também não foi confirmado se a causa da morte foi provocada pelo Novo Coronavírus.

A cidade registra ainda 693 casos de síndrome gripal, sendo que 627 foram atendidos no Hospital Escola, além de outros 35 casos atendidos no Hospital da Unimed; três no Hospital de Santa Isabel e 28 na Rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde).

O município teve 42 casos negativos da doença e 18 pacientes aguardam resultado dos exames.