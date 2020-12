Eduardo Paes anuncia acordo com Butantã para aquisição de vacina

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 10:24 horas

Rio de Janeiro- O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) anunciou em suas redes sociais na madrugada deste domingo que assinou um termo de cooperação com o Instituto Butantã para a aquisição da vacina contra a covid-19. Paes publicou uma foto em que ele e o governador paulista, João Doria (PSDB) aparecem mostrando páginas do acordo com suas assinaturas.

“Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização – aquilo que pretendemos seguir, mas estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Da mesma forma, já estamos em contato com diferentes laboratórios com o objetivo de superar esse difícil momento de nossas vidas. No próximo dia 28 apresentaremos nosso plano de enfrentamento ao covid-19 de forma detalhada. Vamos fazer o Rio voltar a dar certo. É mais que trabalho! É amor ao Rio!”, afirmou Paes no Twitter.

Questionado por um seguidor sobre se o prefeito estaria em contato com outros fabricantes de vacinas, como a da Moderna, Paes respondeu já estar “em contato”. A página do governador João Doria não faz menção ao termo anunciado por Paes.

Fonte Agência Estado*.