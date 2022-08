Encontro em Resende dá início a implantação de cadernetas e testes rápidos para tratamento de hanseníase

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 16:49 horas

Caderneta começará a ser distribuída a partir do dia 1º de setembro a pacientes diagnosticados com a doença

Resende- A Prefeitura de Resende sediou nesta terça-feira, dia 30, um encontro entre cidades do Médio Paraíba para implantação da caderneta aos pacientes em tratamento contra a Hanseníase e a divulgação dos testes rápidos, a fim de promover um planejamento de ações de enfrentamento à doença. O evento aconteceu na Câmara Municipal, no Centro, de 9h às 13h.

Este foi o pontapé inicial para combater a doença, que registrou uma queda na procura pelo diagnóstico e tratamento neste período pandêmico, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Para que a caderneta e os testes comecem a ser utilizados na população, os profissionais passam por um treinamento com oficinas, ministradas pela equipe da secretaria estadual de Saúde, e os coordenadores das unidades básicas de saúde recebem orientações quanto ao manuseio dos testes rápidos.

De acordo com Alyne dos Passos Reis, coordenadora do Programa de Hanseníase, a caderneta começará a ser distribuída aos pacientes diagnosticados com a doença a partir do dia 1º de setembro. Este livreto, confeccionado pelo Ministério da Saúde, contém informações pessoais do paciente, além de registrar exames realizados, marcação de consulta, dica de autocuidado, entre outras informações. Caso o paciente seja transferido de cidade ou estado, as informações sobre o tratamento aplicado constarão na caderneta, o que permitirá que ele dê prosseguimento aos cuidados.

– Os testes rápidos serão enviados pelo Ministério da Saúde e têm previsão de chegar até o fim deste ano. Porém, eles não excluem as outras formas de diagnóstico, que é feito por meio do teste clínico do paciente, analisando manchas na pele com alterações e sensibilidade, baciloscopia de linfa e biópsia. O teste chegará para complementar o diagnóstico do paciente e para ser utilizado em pessoas que tiveram contato com pessoas com a doença nos últimos 5 anos – explicou Alyne.

O Programa de Hanseníase funciona no Posto Resende (antigo Posto do Estado), localizado na Rua Doutor João Maia, nº 42, no Centro. O atendimento pela equipe multidisciplinar acontece de segunda a sexta-feira, entre 7h e 16h. Mais informações podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 3354-6801.

Como a doença se manifesta

A hanseníase é uma doença contagiosa, que pode ser transmitida por meio do aparelho respiratório (secreções nasais, saliva, tosse, espirro), afetando os nervos e a pele dos pacientes contaminados.

Alguns dos sintomas são sensação de formigamento e dormência nas extremidades, manchas brancas ou avermelhadas e dificuldade para segurar objetos, por exemplo.

Os pacientes em tratamento regular ou que já receberam alta não transmite a doença.