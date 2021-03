Matéria publicada em 28 de março de 2021, 09:57 horas

Barra Mansa- No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março), um grupo especial de mulheres tem merecido atenção redobrada em função da pandemia da Covid-19: as gestantes.

Desde o surgimento do novo Coronavírus, há um ano, muitos estudos são dedicados a avaliar os riscos da doença à saúde das futuras mamães, desde o pré-natal, e também de seus bebês, já que o vírus pode ultrapassar a barreira placentária e contaminar o bêbe.

Para Mirza Almeida, enfermeira e coordenadora da pós-graduação do UBM – Centro Universitário de Barra Mansa, ‘Enfermagem em Saúde da Mulher’, as grávidas fazem parte do grupo de vulneráveis e há uma preocupação muito procedente com essa parcela da população.

“Os estudos relacionados à Covid-19 estão em constante atualização pois, por se tratar de uma doença nova, ainda não a conhecemos com total clareza. Esses estudos tentam entender as formas com que o vírus pode afetar diferentes grupos de risco. Recentemente, as gestantes passaram a ser consideradas como um desses grupos.

Pesquisas recentes revelam que gestantes que contraíram COVID-19 têm mais chance de desenvolverem complicações gestacionais, como pré-eclâmpsia, parto prematuro e até mesmo risco para aborto e morte materna”, pontua Mirza Almeida.

Estudo publicado mês passado no Jornal Americano de Obstetrícia e Ginecologia apontou que a taxa de contaminação do novo coronavírus no estado de Washington (E.U.A.) foi 70% maior entre gestantes que em adultos da mesma faixa etária. Na mesma linha, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também alerta para os riscos covid-19 durante a gravidez e afirma que “mulheres grávidas têm mais chances de desenvolverem sintomas graves que as não grávidas e que a doença tem sido associada a um risco grande de parto prematuro”.

Para destacar sobre os cuidados, a enferemeira Mirza Almeida recomenda alguns cuidados para o período da pandemia:

Pré-natal imediato – As consultas de pré-natal devem começar logo no início da gravidez, sendo mantidas com a regularidade indicada pelos profissionais de saúde para garantir o cuidado adequado da gestante e do bebê.

Consultas periódicas- Devem ocorrer regularmente. Mas é importante ainda considerar alguns pontos como o distanciamento social, a possibilidade de ir sozinha à consulta (para evitar aglomerações)s; e manter sempre os cuidados básicos de higiene e o uso de máscara.

Medidas restritivas contra o Coronavírus

Os cuidados para prevenção do coronavírus devem incluir também o uso de máscaras, álcool 70%, distanciamento social. Deve-se evitar ao máximo o compartilhamento de objetos, além de sair apenas para o necessário.

Alimentação Saudável

Tenha uma alimentação saudável, rica em lactose, fibras, minerais e vitaminas (C, B, D). Caso seja possível, recomenda-se ainda que a gestante procure um nutricionista para que seja realizada uma avaliação do seu estado nutricional e, diante disso, receber orientações individualizadas sobre os alimentos a serem ingeridos nesse período e as quantidades ideais.

Beba água!Â

A hidratação é sempre fundamental, pois regula o trânsito intestinal; auxilia na formação do líquido amniótico, ajudando assim no desenvolvimento do bebê; elimina toxinas; diminui a incidência de infecções urinárias, reduz inchaço e proporciona melhor funcionamento dos rins. Refrigerantes devem ser evitados e bebidas alcoólicas devem ser restringidas durante a gestação, pois há riscos para o desenvolvimento adequado do bebê.

Sintomas

Os sintomas são bem parecidos: tosse, febre, dor de garganta, dor muscular, falta de ar, dor de cabeça, perda do olfato, perda do paladar.

É importante salientar que, por ser uma doença recente e em evolução, atualizações podem ser feitas baseadas em novas pesquisas publicadas. Portanto, se você se encontra em algum momento do ciclo gestacional: mantenha-se informada através de fontes confiáveis.

Além das dicas relacionadas pela coordenadora da pós-graduação do UBM, Mirza Almeida, é importante que a gestante se mantenha calma e positiva para que possa desfrutar de uma experiência agradável durante os períodos de gestação, parto e pós-parto.