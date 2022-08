Equipe de Atenção Primária do bairro Chacrinha, em Valença, promove palestra sobre aleitamento

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 16:41 horas

Valença- A Equipe de Atenção Primária do bairro Chacrinha, em Valença, vai realizar na próxima quarta-feira, 31, uma roda de conversa para celebrar o mês do aleitamento materno, simbolizado pela campanha Agosto Dourado. O evento que ocorrerá às 10h, será aberto ao público e direcionado para gestantes, puérperas e lactantes do bairro.

A ação contará com palestra para esclarecimentos sobre a importância da amamentação e trabalhos de parto.

A roda de conversa será comandada por profissionais das áreas técnica e assistencial que atuam diariamente na Unidade. Durante o evento, as participantes poderão tirar dúvidas sobre o tema. O objetivo da ação é estimular a prática saudável do aleitamento materno para fortalecer o vínculo entre mãe e bebê.

Confira a programação:

Palestra com a Enfermeira Viviane Leão

Orientações sobre o trabalho de parto;

Importância da amamentação na primeira hora pós parto;

Amamentação exclusiva sem chupetas e mamadeiras;

Benefícios da amamentação para o bebê.

Palestra com a Nutricionista Gilcimar Santos

A importância da alimentação saudável na amamentação.

Agosto Dourado

No Brasil e no mundo, agosto é o mês dedicado ao aleitamento materno. O intuito da campanha é conscientizar a população sobre a importância da amamentação e os benefícios que ela traz para mães e bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), menos de 40% dos bebês de até 6 meses de idade são alimentados exclusivamente de leite materno.