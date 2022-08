Equipe do Oncobarra visita instalações do futuro hospital do câncer de Resende

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 19:14 horas

Na reunião foi discutida a finalização do projeto arquitetônico e assistencial

Resende- O município de Resende deu mais um importante passo na construção do futuro Hospital do Câncer. Nesta quarta-feira, dia 3, Resende recebeu a visita da equipe do Oncobarra para uma reunião nas instalações do futuro Hospital do Câncer. No encontro também estavam presentes o prefeito Diogo Balieiro Diniz e o secretário de Saúde, Jayme Neto.

A reunião teve como objetivo finalizar o projeto arquitetônico e assistencial da unidade para concretizar a liberação do recurso para reformar e adequar todo o prédio.

O futuro Hospital do Câncer terá suas instalações na antiga Maternidade Mater, que fica no bairro Jardim Jalisco, prédio que já foi comprado recentemente pela Prefeitura de Resende.

-Estamos dando passos importantes para a construção do novo Hospital do Câncer em Resende. Esta obra será fundamental para nosso município, principalmente para os nossos pacientes da cidade e também para aqueles que precisam e são da região das Agulhas Negras. Com a construção, os pacientes terão mais alívio e comodidade para realizar o tratamento que é tão delicado, sem sair do nosso município – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A gestão municipal destaca que o Hospital do Câncer de Resende será uma “filial” com atendimentos e serviços já habilitados na Santa Casa de Barra Mansa, pelo Oncobarra, e que atende pessoas de toda a região.