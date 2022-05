Evento apresenta uso medicinal de canabinóides a profissionais de saúde

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 17:12 horas

Palestra evidenciou o mecanismo e a eficácia dos produtos em diversas patologias

Volta Redonda – Na quinta, 12, o uso medicinal de canabinóides foi o assunto em destaque em um evento que aconteceu na cidade de Volta Redonda. Um jantar, no bairro Bela Vista, reuniu cerca de 30 profissionais de saúde, entre médicos e dentistas. Durante a oportunidade, foi ministrada uma palestra pelo PhD em farmacologia, Gabriel Tavares, sobre o tema: Aspectos Farmacológicos da Canabis Medicinal.

“Há relatos do uso terapêutico da canabis em épocas muito remotas, mas os estudos mais recentes começaram nos anos 90. Nosso objetivo durante a palestra foi apresentar produtos como o tetrahidrocanabidiol (THC) e o canabidiol (CBD). Entre suas diversas atuações, demonstram eficácia como ansiolíticos, antidepressivos e anti-inflamatórios, além de considerável melhora em casos de doenças autoimunes”, apontou o palestrante Gabriel, que, inclusive, foi bastante elogiado pelo público presente.

O CEO da FarmaUSA, Leandro Beltrão, realizador do evento, relatou que as ações têm apresentado um balanço bastante positivo. “O retorno dos profissionais de saúde tem sido excelente. A terapia canábica possui fatores relevantes como: credibilidade, reconhecimento e qualificação farmacêutica. São produtos de qualidade, com cada vez mais aceitação entre diversos públicos”, concluiu Leandro.

O farmacêutico responsável da empresa, Tiago Martins, destacou a importância da apresentação dos produtos aos profissionais de saúde. “Estamos realizando uma educação continuada, visando sempre demonstrar além da eficácia desses produtos, o mecanismo de ação pelo sistema endocanabinoide. O intuito é demonstrar como eles agem no organismo de forma geral, passando segurança aos prescritores”, contou Tiago.

“Somos uma das primeiras indústrias farmacêuticas a trazer esta modalidade de evento científico na região. É extremamente necessário tornar cada vez mais conhecido este tipo de tratamento, quebrando barreiras e paradigmas”, destacou o gerente de Território, Adenilson Marinho.