Fórum discutirá saúde mental em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de novembro de 2021, 16:16 horas

Evento acontecerá nesta quarta-feira (17), no CEA

Angra dos Reis- Uma programação especial foi elaborada pela Secretaria de Saúde para o 1° Fórum dos Trabalhadores de Saúde Mental, que vai acontecer nesta quarta-feira (17), das 13h às 16h, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara.

Na abertura do evento haverá uma apresentação musical do cantor Pol Baccaro. Em seguida será feito um acolhimento pelo coordenador da Saúde Mental do município, Wesley Abel. Na programação constam ainda a mesa de abertura com Cintia Gil, apoiadora regional da Rede de Apoio Psicossocial (RAPS) e palestra com Rosimere Barbosa Lima, ex-coordenadora de Saúde Mental do estado do Rio de Janeiro e apoiadora da RAPS.

Os objetivos do fórum são planejar as ações para o próximo ano e fazer uma reflexão sobre os impactos da pandemia na saúde mental do município. O evento é aberto a todos os profissionais da área e não será necessária inscrição prévia.