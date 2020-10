GAPC inicia campanha ‘Outubro Rosa 2020’ nesta quarta-feira em VR

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 11:39 horas

Para o ano de 2020 foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama

Volta Redonda- O Grupo de Apoio a Pessoa com Câncer (GAPC) está iniciando nesta quarta-feira, a campanha ‘Outubro Rosa 2020’ de prevenção ao câncer de mama.

Segundo a coordenação do GAPC em Volta Redonda, a campanha Outubro Rosa deste ano terá um formato diferente em questão de divulgação e ações devido a pandemia, mas o GAPC ressaltou que não deixará de chamar atenção e levar informação a população sobre este assunto que é tão importante.

De acordo com o GAPC, a eficácia destas ações de campanha de prevenção ao câncer de mama, tem dado resultados formidáveis, e é por este motivo o GAPC não pode deixar de levar informação e conhecimento à população.

Magnitude do câncer de mama

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, representando 24,2% do total de casos em 2018, com aproximadamente 2,1 milhão de casos novos. É a quinta causa de morte por câncer em geral (626.679 óbitos) e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres.

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões. Para o ano de 2020 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres 2.

De acordo com dados da área técnica do Inca(Instituto Nacional de Câncer), a taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, com 13,84 óbitos/100.000 mulheres em 2018. As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam as maiores taxas, com 14,76 e 14,64 óbitos/100.000 mulheres em 2018, respectivamente.

Segundo o Inca, a incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como a mortalidade por essa neoplasia. Na população feminina abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a partir de 60 anos o risco é 10 vezes maior.

GAPC

O Grupo de Apoio a Pessoa com Câncer (GAPC) é uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive unicamente de doações de doações, e está na região há 16 anos.

A instituição oferece apoio aos pacientes oncológicos de toda região sul fluminense, e as mulheres que estão em tratamento do câncer de mama oferece fisioterapia, medicamentos e tratamentos específicos ao tratamento deste tipo de câncer, entre eles a prótese mamária externa, perucas e lenços.

Tratamento psicológico, oficinas de arteterapia e todo apoio que é necessário neste momento tão difícil na vida dessas mulheres.

Segundo a direção do GAPC, com a pandemia os tratamentos estão sendo realizados de forma mais cautelosa, porém, não está deixando de atender com o necessário para a recuperação e apoio das mulheres mastectomizadas, e desta forma O GAPC continua atendendo com a fisioterapeuta, psicólogo, entrega de prótese, perucas…

A sede social do GAPC fica localizada na Rua Manoel dos Santos Gonçalves 130, no bairro Jardim Amália I. Contatos pelos telefones: (24) 99872-7784 ou 3343-2014 .