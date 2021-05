GAPC-VR alerta sobre os tipos de câncer mais comuns em mulheres

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 11:28 horas

Volta Redonda- Nesta sexta-feira, dia 28, se comemora o ‘Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher’, e para marcar a data, o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer(GAPC) de Volta Redonda, resolveu orientar as mulheres sobre os tipos de câncer mais comuns e os cuidados para se evitar a doença.

Câncer de mama

O início da rotina de rastreamento, com exames mais frequentes, como a mamografia, é recomendado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) a partir dos 50 anos, mas sociedades médicas e organizações internacionais indicam como ideal o início aos 40 anos, pois quando a doença é detectada precocemente, 90% dos casos têm chance de cura.

Câncer colorretal

Este tipo de tumor está ligado a fatores genéticos e hábitos de vida como obesidade, sedentarismo e fatores associados à dieta (alto consumo de carnes vermelhas e carnes processadas; pouca ingestão de frutas, legumes e verduras). Os principais sintomas da doença são dor abdominal, alterações do hábito intestinal e eliminação de sangue nas fezes, mas em muitos casos o câncer não gera sintomas na fase inicial e o diagnóstico deve ser feito nos exames de rastreamento.

Câncer de colo do útero

A doença pode ser evitada com o uso da vacina contra o HPV, indicada para meninas na faixa etária dos 9 aos 13 anos. Além disso, as mulheres que já têm atividade sexual devem fazer o exame Papanicolau, a partir dos 25 anos, e ele deve ser mantido até os 65 anos. Como é uma doença de desenvolvimento lento, o exame pode ser repetido a cada três anos desde que os dois últimos exames tenham sido normais. No início, a doença não causa sintomas, mas com a evolução do quadro, a mulher pode apresentar sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados.

Câncer de pulmão

Os sintomas da doença incluem tosse, que pode vir acompanhada de sangue; dores no peito; espirros e perda de peso. Eles não costumam aparecer até que o câncer esteja em estado avançado, o que dificulta o tratamento. Para ficar longe do câncer de pulmão, a principal recomendação é não fumar.

Câncer do estômago

A doença pode não apresentar sintomas específicos, mas alguns sinais de alerta, como perda de peso e de apetite, fadiga, sensação de estômago cheio, vômitos, náuseas e desconforto abdominal persistente. Estes sintomas podem indicar tanto uma doença benigna (gastrite, duodenite, esofagite, úlcera, etc.) como um câncer de estômago. Deste modo mesmo sintomas leves e incaracterísticos devem ser valorizados. O câncer gástrico pode ser hereditário e, portanto, a pessoa já nasce com alterações que levarão ao câncer, ou adquirido durante a vida.

O GAPC é uma instituição sem fins lucrativos que presta apoio aos pacientes oncológicos em toda a região Sul Fluminense, e nesse dia 28 de maio convida mais pessoas a se juntarem a essa causa.

