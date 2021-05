GAPC-VR fala sobre os prejuízos do tabagismo no ‘Dia Mundial Sem Tabaco’

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 10:25 horas

No Brasil, mais de 400 pessoas morrem por dia por causa do cigarro

Volta Redonda- Em 31 de maio de 1987 foi criado o Dia Mundial Sem Tabaco para promover a conscientização sobre os malefícios decorrentes do uso dessa substância, e o GAPC-VR (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer) em mais uma de suas campanhas vem alertar a população de Volta Redonda sobre os prejuízos do tabagismo, a fim de diminuir os índices de usuários e de danos provenientes desse vício.

Hoje, o tabagismo é considerado uma doença crônica causada pela dependência de nicotina e mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. São inúmeros os danos causados pelo tabaco, entre eles o fumo passivo, doenças respiratórias e vasculares e câncer, entre os vários tipos os de pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, estômago… Além disso, atualmente o tabagismo é considerado um fator de risco para contaminação do Covid-19 devido à diminuição da imunidade e da função pulmonar.

No Brasil, mais de 400 pessoas morrem por dia por causa do cigarro e mais de 160 mil mortes poderiam ser evitadas por ano. São mais de R$100.000 bilhões gastos causados pelos danos do tabaco no sistema de saúde e econômico, podendo então ser considerado um problema que vai muito além do setor da saúde.

O GAPC é uma instituição sem fins lucrativos que presta apoio aos pacientes oncológicos em toda a região Sul Fluminense, e nesse dia 31 de maio convida mais pessoas a se juntarem a essa causa.

Para mais informações ligue (24)3343-2014 ou acesse nossas redes sociais @gapcgrupodeapoio

