Governo do Estado amplia nesta sexta-feira, dia 14, oferta de testes para Covid-19

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2022, 18:19 horas

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde amplia, a partir desta sexta-feira (14/1), a oferta de testes para Covid-19 nos nove centros de testagem do Governo do Estado. Serão realizados 5,3 mil testes nesta sexta-feira nesses polos, que antes realizavam 3 mil ao dia. No sábado (15/1), será inaugurado o 10º centro de testagem, anexo à UPA do Colubandê, em São Gonçalo, com capacidade para 500 testes por dia. Dessa forma, a partir de segunda-feira (17/1), o Governo do Estado passa a oferecer 5.800 testes por dia.

Na manhã desta quinta-feira (13/1), será disponibilizado o agendamento para sexta-feira e sábado. Como parte dos horários de sexta-feira já foram ocupados, serão oferecidos mais 6,6 mil testes para as duas datas.

Para marcar o exame é preciso acessar o link a seguir (https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame), inserir dados como nome, CPF e data de nascimento.

O paciente poderá escolher um dos dez locais de testagem e o horário de atendimento. A agenda estará aberta sempre para os dois dias seguintes. Dessa forma, todos os dias, mais vagas serão disponibilizadas no site. No fim do agendamento, o sistema emitirá um protocolo, que deverá ser anotado pelo paciente, que também poderá fotografar a tela. A marcação é pessoal e intransferível. Será necessário apresentar um documento oficial com foto.

Serão oferecidos testes rápidos de antígeno. Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5º e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. As 28 UPAs do estado também estão realizando atendimento e testes para casos moderados e graves da doença.

Os polos de testagem ficam no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu, que funciona das 8h às 18h e amplia sua capacidade para 800 testes por dia; no posto do Iaserj do Maracanã, que realiza 200 testes diariamente, e no Estádio de Atletismo Célio de Barros, também no Maracanã, com capacidade para 1.300 testes por dia, ambos funcionando das 8h às 18h; e junto às Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste; e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte; além do Colubandê, em São Gonçalo, todos eles funcionando das 8h às 18h com capacidade de realizar 500 testes por dia cada.