Guia de saúde produzido por alunos do UniFOA auxilia no combate ao coronavírus

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 11:21 horas

Volta Redonda – Alunos do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que participam do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), do Ministério da Saúde, produziram o Guia de Cuidados com a Saúde em Tempos de Covid-19. O material objetiva levar até a sociedade informações sobre o coronavírus. O guia contas com assuntos diversos, como o período de incubação da Covid-19, as formas de tratamento e prevenção, dicas de confecção de máscaras caseiras, alimentação saudável, orientações com a saúde bucal e também sobre atividade física.

Participaram do projeto, 11 alunos das dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia. Um deles, o estudante do 7° período do curso de Nutrição, Leonardo de Oliveira, considerou que o programa é de grande ajuda para o dia a dia da sociedade.

– O programa do Ministério da Saúde nos permite uma vivência, ainda na graduação, dos desafios e aprendizados diários dos profissionais das diversas áreas de saúde, que estão inseridos na saúde pública. A força do trabalho colaborativo foi de muita importância nesse tempo de pandemia, a união e a vontade dos acadêmicos fizeram toda a diferença para o desenvolvimento do material – pontuou Leonardo.

Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Bruno Chaboli Gambarato, o programa auxilia no combate a fake news.

– O guia é uma fonte segura de informações e validada por profissionais da saúde. Dessa forma, os alunos e professores do PET-Saúde contribuem com a sociedade de forma séria e responsável – destacou.