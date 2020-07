Hospital de Pinheiral recebe doação de máscaras de proteção contra Covid-19

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 12:05 horas

Pinheiral – O Hospital Municipal de Pinheiral Aurelino Gonçalves Barbosa recebeu doação de 100 máscaras descartáveis e 200 máscaras PFF2 da empresa Cinbal, do grupo Incoflandres. A doação tem como objetivo dar suporte aos profissionais de saúde do município, que estão na linha de frente do Hospital Municipal e do Pronto Socorro no combate a Covid-19.

Antônio Carlos Cambraia Junior, diretor Administrativo do Hospital Municipal Aurelino Barbosa falou sobre o empenho da indústria quanto ao auxílio no combate à doença no município.

“A empresa Cinbal tem feito diversas doações ao nosso hospital, com frequência quase semanal. Isso mostra o quanto ela é parceira e engajada em nossa luta contra a pandemia da covid-19”, concluiu, acrescentando que a empresa doou outros itens para controle e combate do vírus, como luvas descartáveis, máscaras N95, aventais descartáveis, álcool em gel e Propé descartáveis (sapatilhas descartáveis).