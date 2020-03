Hospital Regional poderá centralizar atendimentos a pacientes com coronavírus

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 12:16 horas

Volta Redonda – De acordo com o Plano de Contingência da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, o Hospital Zilda Arns (Hospital Regional), poderá ser utilizado para internação e isolamento de paciente com suspeita de coronavírus. A unidade, no entanto, somente será considerada uma opção, havendo epidemia da doença no estado.

Segundo a SES/RJ, o Hospital Regional do Médio Paraíba está apto para receber esses pacientes e terá leitos para isolamento dos casos mais graves da doença. A SES/RJ informou ainda que a possível transferência de pacientes da região, para a capital do estado, somente será considerada havendo agravamento do estado clínico do paciente. O Hospital Zilda Arns possui 80 leitos.