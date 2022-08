Itatiaia divulga balanço da vacinação contra Poliomielite

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 17:50 horas

Itatiaia- A Secretaria de Saúde, através do Setor de Imunização divulgou nesta segunda-feira (22), os números da vacinação contra a Poliomielite no município. De acordo com o balanço, no Dia D, realizado no sábado (20), foram aplicadas 392 doses de vacinas nas crianças menores de 5 anos, além da atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes de até 15 anos.

A imunização aconteceu na Policlínica Municipal, na Unidade Básica de Saúde dos bairros Marechal Jardim e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família da Vila Magnólia, Vila Esperança, Penedo, Campo Alegre II, Maromba e Vila Flórida.

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite foi aberta em 05 de agosto e até o sábado (20) foram imunizados um total de 841 crianças, sendo 51,13%. A expectativa é de atingir 100% do público-alvo, sendo aproximadamente 1.613 crianças.

– É importante que os pais levem os filhos para se vacinarem, a fim de evitar que as doenças, antes erradicadas, voltem a atingir as crianças. Vale lembrar que a caderneta de vacinação deve estar sempre em dia, explicou a coordenadora de Imunização, Andréa Millen.

A vacinação contra a Poliomielite segue até o dia 09 de setembro e os pais e responsáveis devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.