Itatiaia inicia no dia 3 de maio a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 09:08 horas

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia, através do setor de imunização iniciará no próximo dia 3 de maio, a vacinação contra a Covid-19 dos moradores de 18 a 59 anos, com comorbidades. Os diabéticos, imunossuprimidos e pessoas com obesidade mórbida serão os primeiros a receberem a dose.

De acordo com a coordenadora do setor, Andrea Millen Penedo, é preciso dividir o público para que não haja aglomeração e a expectativa é que na outra semana, do dia 10 de maio, já possa ampliar a vacinação para outros grupos com comorbidades, dependendo da chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Os moradores desses grupos, que já realizaram o cadastro no site da Prefeitura, devem ir à Sala de Vacinação, a partir do dia 3 de maio para receber a dose da vacina. Mulheres devem ir na parte da manhã, de 9h às 11h e homens, na parte da tarde, de 13h30 às 15h30.É preciso apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS, carteira de vacinação (se tiver) e o documento que comprove a comorbidades que possui (em alguns casos, laudo médico e outros, receita médica). No caso das pessoas com obesidade mórbida, não é preciso apresentar laudo.

A Prefeitura segue cadastrando moradores de 18 a 59 anos, com comorbidades, para vacinação contra a Covid-19. O primeiro passo é preencher um cadastro, disponibilizado, no site da Prefeitura (https://itatiaia.rj.gov.br/) , ou através do https://itatiaia.rj.gov.br/conteudo/320/cadastramento-de-moradores-de-18-a-59-anos-com-comorbidades-para-vacinacao-contra-a-covid-19

Segundo o Plano Nacional de Imunização, neste momento, serão imunizadas pessoas com: diabetes, hipertensão pulmonar ou arterial resistente, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão, pneumopatia crônica grave, insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronarianas, valvopatias, arritmia cardíaca, próteses valvares ou dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular (incluindo Doença de Parkinson), doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de down e cirrose hepática.