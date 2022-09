Itatiaia promove no sábado mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 17:51 horas

Evento será realizado no bairro Jardim Itatiaia

Itatiaia- Neste sábado, dia 10 de setembro, acontece mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento que será realizado no horário das 09h às 12h, acontecerá na Rua 39, no bairro Jardim Itatiaia. Além de procurar um novo lar para os animais, a iniciativa tem a finalidade de conscientizar a população sobre a posse responsável, os cuidados com os animais e sobre abandono e maus-tratos.

De acordo com a equipe de Bem Estar Animal, da Divisão de Zoonozes, para adotar um animal, o futuro tutor deve ser maior de idade, apresentar documentos como RG ou CPF, Comprovante de Residência e preencher e assinar um termo de adoção e posse. A castração de todos os animais adotados é garantida.

Mais informações podem ser adquiridas junto a Divisão de Zoonozes. O telefone de contato é (24) 3352-4243.