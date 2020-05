Kits auxiliam testes rápidos para Covid-19 em Itatiaia

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 11:08 horas

Itatiaia – A cidade recebeu 70 novos kits de testes rápidos para detectar Covid-19. As doações foram feitas pela empresa Jaguar Land Rover.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Veríssimo, o material será encaminhado à Secretaria Municipal e Saúde para que fique disponível para a população.

– Essa parceria será de grande ajuda ao trabalho dos profissionais da saúde e contribuirá no combate à propagação do vírus no município – explica.