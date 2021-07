Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 10:37 horas

Foram aplicadas 127 doses da vacina contra a Covid-19 e outras 28 contra a Influenza

Volta Redonda- Pertencendo ao grupo prioritário das campanhas de vacinação por determinação do Ministério da Saúde, a população em situação de rua em Volta Redonda, também tiveram o seu dia de vacinação.

Equipes do programa ‘Consultório na Rua’, já imunizaram 155 pessoas em situação de rua, sendo que 127 receberam a vacina contra a Covid-19 e outras 28 contra a Influenza (gripe).

Criado pelo Ministério da Saúde, onde é formado por uma equipe da Atenção Primária em Saúde, o programa ‘Consultório na Rua’ em Volta Redonda, é composta por médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e motorista.

De acordo com a secretaria de saúde (SMS), o consultório garante a prevenção, promoção e reabilitação da saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade. A equipe atende todo o município de Volta Redonda, e através do atendimento itinerante, tem mapeado a população em situação de rua por território, garantindo dessa forma acesso à rede de cuidado que o município oferece.

Os usuários são atendidos no período diurno e/ou noturno todos os dias da semana.

Tendo como objetivo articular ações do Consultório de Rua com a Rede de Atenção à Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma reunião na terça-feira, dia 13, com a Rede de Atenção à Saúde, que envolve os setores de urgência e emergência, Saúde Mental e Atenção Primária em Saúde.

Durante o encontro foi discutido o cuidado com a pessoa em situação de rua, e o desenvolvimento de ações compartilhadas e integradas aos diferentes setores da Rede de Atenção à Saúde, que depende da necessidade de cada usuário.

“Por isso a importância dessa reunião, pois uma rede de saúde que trabalha junto e integrada se potencializa, o atendimento a pessoa em situação de rua é papel de todo profissional do SUS. Está na hora de criarmos uma rede com a porta aberta, articulada e que realmente se volte para as necessidades de cada indivíduo. Parabéns pela iniciativa”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.