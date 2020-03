Médico orienta sobre a convivência com pacientes infectados pelo Covid-19

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 13:59 horas

Volta Redonda– A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe um misto de sensações à população brasileira. Há muitos relatos de solidariedade e união, mas também há muito medo e, com ele, o preconceito. Em algumas cidades já há relatos de pessoas, com confirmação ou suspeita da doença, que estão sendo vítimas de retaliações e atos preconceituosos.

O DIÁRIO DO VALE conversou com o médico pneumologista, Gilmar Alves Zonzin, sobre a situação para esclarecer a população.

– Precisamos conter o pânico. Temos visto muitas fakenews, para os dois lados (bem e mal). Não se trata de uma situação simples, por outro lado não é uma catástrofe, não é apocalíptica. É típico de toda pandemia todos terem o contato com o vírus, o que estamos procurando evitar é que todos fiquem doentes ao mesmo tempo e, consequentemente, sobrecarregar o sistema de saúde. O que estamos fazendo neste momento é retardar a dispersão do vírus, mudar o cenário e reduzir o impacto, já que ele se espalha muito rápido – pontuou.

Com relação à disseminação do Covid-19, o médico esclarece que ele não é transmitido pelo ar, como acontece com outras doenças.

– A transmissão acontece com a proximidade com o doente, pelo toque, gotículas de saliva, objetos ou superfícies contaminadas. Não é como o sarampo, que é mais infectivo, que a contaminação acontece pelo ar. O novo coronavírus não tem essa natureza – explicou.

Por conta disso, o médico esclarece que as pessoas devem ter cuidado, mas não preconceito por estar próximo de um paciente em isolamento domiciliar.

– A vizinhança deve manter os mesmos cuidados que já tem tendo normalmente. Pois as pessoas podem ter contato com o vírus em qualquer lugar, não é que por um vizinho contaminado que você está mais exposto. As pessoas devem preservas os cuidados de higiene e limpeza e se lembrar de que o vírus não se transmite pelo ar, não percorre frestas – reforçou.

Com relação ao convívio e a proximidade com os infectados e os suspeitos, sintomáticos e/ou assintomáticos, o médico esclarece que os cuidados devem ser seguidos de acordo com o recomendado pelos órgãos de saúde.

– O ideal é que a pessoa doente fique em um cômodo exclusivo, se possível com um banheiro. É importante que ela evite circular nos demais ambientes da casa. Coso precise utilizar outras dependências, como o caso do banheiro, é importante que a pessoa faça a limpeza de torneias, maçanetas e outros locais que o infectado tenha contato logo após o uso. No caso de utensílios domésticos, como copos e talheres, é importante também que sejam separados do uso das demais pessoas. Com relação a roupa, é ideal que os não infectados evitem o contato manual ao lavar, quem for fazer esse processo pode usar luvas e descarta-las logo em seguida. Enfim, é importante prezar sempre pela higiene – explicou.

Ainda sobre o contato com pacientes em áreas comuns, como elevadores e portarias, o médico esclarece que ele deve ser prezando sempre pelos cuidados e em último caso.

– O paciente que precisar sair de casa, como no caso de ir ao hospital, ele deve usar máscara e evitar o tocar com corrimão, maçaneta e outros pontos. Evitar o contato com os itens de uso comum é importante para não deixar rastro do vírus – disse.

Sobre o período de incubação, ou seja, período em que os sintomas surgem desde a infecção no organismo, o médico diz que pode ser até 14 dias. Já com relação a transmissão, de uma forma geral, ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas.

– O período de incubação é de até 14 dias, mas os dados são muito variáveis e cada organismo reage de forma diferente. Estudos mostram que a fase sintomática a transmissão pode ser maior. Com relação a cura do pacientes, isso vai depender de cada caso, os mais graves podem se prolongar mais e vai haver também aqueles que não ser infectados, mas não vão sentir nada. Os diagnosticados, mesmo que já perceberem os sinais de melhora, devem continuar seguindo as orientações de isolamento e voltar ao dia a dia normal após a liberação médica – alertou.

Ainda com relação ao isolamento, o médico destaca que o paciente deve tentar aproveitar o tempo da melhor forma, para assim cuidar da sua saúde mental.

– Tem que ter bom senso sempre, evitar assistir os noticiários, pois muitas vezes eles podem trazer medo. Deve sim estar bem orientado. É bom aproveitar esse tempo para fazer as coisas que estavam ficando pra depois, a gente sempre reclama que estamos sem tempos. Essa é uma oportunidade pra ler aquele livro, assistir aquelas séries e evitar ao máximo as coisas negativas, que colocam o emocional pra baixo. Não ficar fantasiando, é importante ocupar o tempo e ter filtro – finalizou.

Por Amanda Teixeira