Mutirão de cirurgias gerais é realizado na Santa Casa de Resende

Matéria publicada em 14 de agosto de 2022, 14:36 horas

Resende- Neste sábado, dia 13, foi realizado mais uma etapa do mutirão de procedimentos na Santa Casa de Resende, com cirurgias gerais. Ao todo, foram realizadas sete cirurgias. O mutirão é mais uma ação que mostra o empenho e o comprometimento da gestão municipal com a saúde da população de Resende.

Os mutirões acontecem de forma a centralizar e agilizar as demandas da população que já faz o acompanhamento médico pela rede municipal de saúde e aguarda apenas a data dos procedimentos. Portanto, é preciso passar por um criterioso acompanhamento antes de passar pelo mutirão.