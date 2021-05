Mutirão de ultrassonografia é realizado na Santa Casa de Resende

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 10:37 horas

Ao todo foram realizados 27 exames de ultrassonografia de diferentes tipos

Resende- Com o objetivo de diminuir as filas de espera, a Prefeitura de Resende vem realizando diversos serviços e atendimentos para a saúde pública do município, e neste último sábado, dia 15, a Nova Santa Casa de Resende promoveu um mutirão de exames de ultrassonografia.

Ao todo foram realizados 27 procedimentos só neste sábado, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde estão previstos para serem contemplados cerca de 600 pacientes nos próximos dois meses nesse esforço.

O mutirão de exames de ultrassonografia aconteceu no período de 9h às 15h30 para os pacientes que estavam em fila de espera. Entre os exames realizados estão de abdome total, próstata, abdome inferior feminino, mamas e transvaginal.

-Mutirões de exames como feito neste sábado na Santa Casa são importantes para melhores diagnósticos da população e garantir mais qualidade na saúde pública do município. O objetivo desses mutirões é zerar a fila de espera de pacientes, pois há uma grande demanda destes exames – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Nova Santa Casa de Resende já recebeu importantes melhorias e obras durante a administração atual. Os mutirões de exames acontecem para que as filas de espera de pacientes sejam diminuídas e seguem os protocolos sanitários devido à pandemia da Covid-19.

A Prefeitura de Resende vem realizando diversos serviços e atendimentos para a saúde pública do município. Neste último sábado, dia 15, a Nova Santa Casa de Resende promoveu um mutirão de exames de ultrassonografia. Ao todo foram realizados 27 procedimentos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde serão contemplados cerca de 600 pacientes nos próximos dois meses nesse esforço.

O mutirão de exames de ultrassonografia aconteceu no período de 9h às 15h30 para os pacientes que estavam em fila de espera. Entre os exames realizados estão de abdome total, próstata, abdome inferior feminino, mamas e transvaginal.

-Mutirões de exames como feito neste sábado na Santa Casa são importantes para melhores diagnósticos da população e garantir mais qualidade na saúde pública do município. O objetivo desses mutirões é zerar a fila de espera de pacientes, pois há uma grande demanda destes exames – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Nova Santa Casa de Resende já recebeu importantes melhorias e obras durante a administração atual. Os mutirões de exames acontecem para que as filas de espera de pacientes sejam diminuídas e seguem os protocolos sanitários devido à pandemia da Covid-19.