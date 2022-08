Novo sabadão de vacinação é realizado em Resende

Matéria publicada em 28 de agosto de 2022, 12:34 horas

Resende- Com o objetivo de manter toda a população imunizada, a prefeitura de Resende realizou mais um sábado de vacinação no Calçadão de Campos Elíseos. Neste dia os profissionais de saúde aplicaram todas as doses de vacina contra a Covid-19 e também a vacina Influenza.

Já neste domingo, dia 28, a Prefeitura estará aplicando novamente as vacinas na Feira Livre do Parque das Águas no horário de 9h às 14h. De acordo com a prefeitura, poderão receber a dose contra a Covid-19 pessoas a partir de 12 anos; já o público-alvo da Influenza é a população acima de 6 meses de vida.

Lembrando que é necessário ter um intervalo de 4 meses com a dose anterior para fazer o primeiro ou segundo reforço.

E no ato da vacina, é importante apresentar cartão de vacinação com registro das doses anteriores contra a Covid, documento de identidade com CPF e cartão do SUS (se tiver).