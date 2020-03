OMS declara pandemia do novo coronavírus

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 13:59 horas

Mais de 118 mil casos foram confirmados no mundo

Eua– A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do novo coronavírus (COVID-19) nesta quarta-feira (11). O diretor geral da Organização, Tedros Adhanom, informou que foram confirmados mais de 118 mil casos no mundo e a organização elevou o estado da contaminação pelo novo coronavírus como pandemia.

A mudança de classificação não se deve à gravidade da doença, e sim à disseminação geográfica rápida que o Covid-19 tem apresentado. “A OMS tem tratado da disseminação [do Covid-19] em uma escala de tempo muito curta, e estamos muito preocupados com os níveis alarmantes de contaminação e, também, de falta de ação [dos governos]”, afirmou Adhanom no painel que trata das atualizações diárias sobre a doença.

O ministério da Saúde marcou para 14h o início do boletim diário de atualização.

No Brasil

Na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia não muda as medidas no Brasil. O país continua com o monitoramento das áreas atingidas e com as iniciativas e protocolos já anunciados. Hoje, o titular da pasta vai participar de comissão geral na casa, onde irá apresentar a deputados informações sobre as ações do governo acerca do problema.