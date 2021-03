Matéria publicada em 31 de março de 2021, 11:17 horas

Volta Redonda – Agentes que integram a “Patrulha da Vida”, criada pela prefeitura para garantir o cumprimento das medidas preventivas à Covid-19, realizaram ações de orientação e fiscalização ao descumprimento de medidas previstas em decretos municipais para contenção da infecção. Guardas municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) percorreram centros comerciais e bairros da cidade.

A ação desta terça-feira, dia 30, aconteceu na Avenida Amaral Peixoto e pontos comerciais nos arredores da via. A abordagem incluiu orientação sobre o uso correto das máscaras, inclusive com distribuição do equipamento, e conscientização sobre a importância de manter o distanciamento social e o uso de álcool a 70% na higienização das mãos.

“A ideia é mostrar para toda população a necessidade de cumprir as medidas de prevenção além de tornar cada um multiplicador dessas regras em sua casa e comunidade. Além das máscaras, estamos entregando um panfleto higienizado com informações sobre como prevenir o contágio pelo novo coronavírus”, disse o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis.

De acordo com a diretora do Departamento de Fiscalização das Atividades Econômicas e Sociais da SMF, Elisângela Almeida, as rondas noturnas atendem a denúncias da população e priorizam locais que têm histórico de aglomerações. “Ontem estivemos nos bairros Vila Rica, na rotatória conhecida como Rodo da Praça, que tem registros de ‘isoporsinhos’ e aglomeração e também no bairro Casa de Pedra. Durante a ação verificamos que os estabelecimentos cumpriam o horário de funcionamento previsto em decreto”, afirmou.

Ela lembrou que, na última semana, a Prefeitura de Volta Redonda teve a aprovação do Projeto de Lei do Código Administrativo de Volta Redonda (Lei Municipal nº 1.415/1976) que aumentou a muita por descumprimento dos decretos de prevenção à Covid-19. “A multa, que era de R$ 592,98, passou para R$ 5.929,80”, informou Elisângela.