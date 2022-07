Pinheiral realiza primeiros exames de mamografia na cidade

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 16:16 horas

Pinheiral- Na última quinta-feira, 14 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pinheiral realizou os primeiros exames de mamografia no novo mamógrafo da cidade, instalado no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa. A ação inédita atendeu 12 pacientes e ainda vai contemplar mais de 5 mil mulheres cadastradas na Atenção Primária do Sistema Único de Saúde de Pinheiral, cessando a busca pela realização dos exames em cidades vizinhas. Para agendar o exame é necessário passar por consulta em uma das Unidades Básicas de Saúde da Família para avaliação e encaminhamento do pedido para a Secretaria de Saúde.

A mamografia é um exame de imagens das mamas, que são obtidas por meio de radiografia. Ele serve para identificar lesões, nódulos, assimetrias e diagnosticar precocemente o câncer de mama. O mamógrafo de Pinheiral foi inaugurado no mês de junho, como parte da programação de celebração aos 27 anos da cidade, comemorado em 13 de junho.

A paciente Adilceia de Fátima Furtado, moradora do bairro Três Poços, disse ter sido muito bem atendida pelas enfermeiras do hospital, além de ter sido totalmente indolor.

O Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa está localizado na Rua Francisco Ribeiro de Abreu, número 60, Centro.