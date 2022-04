Porto Real amplia suporte da rede administrativa nas unidades da Secretaria de Saúde

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 16:59 horas

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real, através da Diretoria de Tecnologia, realiza a readequação e a ampliação da rede de dados do município, nas unidades da Secretaria de Saúde (PSFs, USFs, e afins).

Segundo o Diretor de tecnologia Ramon Esteves Torres, com a realização dos trabalhos, as unidades passarão a ter maior estabilidade e amplitude do sinal da rede Administrativa, se revertendo em resultados benéficos, como a agilidade dos atendimentos. Pois a infraestrutura dos locais passam a contar com melhor nível de sinal e maior velocidade de conexão, facilitando o acesso dos atendentes aos sistemas de saúde e cadastros dos pacientes.

Esta é a segunda etapa, a primeira foi feita na Secretaria Municipal de Educação Turismo e Cultura, SMETC.