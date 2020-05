Porto Real registra o menor índice de contaminação por Covid-19 no Sul Fluminense

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 13:40 horas

Porto Real – A cidade tem o menor índice de contaminação por Covid-19, entre os municípios da região, levando em consideração o número de casos a cada mil habitantes. Os dados surgem a partir de registros das prefeituras, demonstrando um total de 1914 casos confirmados pelo Novo Coronavírus na região Sul Fluminense.

O prefeito Ailton Marques, avalia que o resultado seja em função das medidas de contenção ao Covid-19 adotadas na cidade. “Temos a consciência que as medidas de isolamento tomadas em Porto Real são fundamentais para que alcancemos esses resultados. Atitudes como fechamento de alguns estabelecimentos e restrições de acesso em outros foram medidas impopulares, porém necessárias para preservar e proteger a saúde da população nesses tempos de pandemia do novo coronavírus”, frisou o prefeito.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, fez um balanço dos casos de Covid-19 no município. “A tendência do número de casos tem sido crescente, infelizmente. E temos a certeza que além das medidas de isolamento social, a testagem dos pacientes também é muito importante. Por esse motivo, além dos testes rápidos recebidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, o município adquiriu mais 300 unidades que empresa fornecedora comprometeu-se a entregar até a próxima semana. Vale ressaltar que os testes serão realizados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, sob avaliação da Vigilância Epidemiológica”, argumentou Luiz Fernando que ainda analisou os reflexos do isolamento social nos resultados dos trabalhos contra a Covid-19.

“O índice baixo de contaminação no município demonstra que grande parte da população está consciente do seu papel no enfrentamento ao novo coronavírus. Nossa gratidão a todos que estão contribuindo para esses resultados. Unidos vamos vencer esse momento”, concluiu.

Números

Até sexta, 15, o município notificou 125 casos suspeitos ao Ministério da Saúde. Em relação aos casos descartados o número equivale a 30. Outros seis casos estão em análise, cinco positivos, três curados e um óbito suspeito, de origem do município de Barra Mansa. No tocante aos casos de síndrome gripal.