Prefeitura de Itatiaia entra na campanha de conscientização ao ‘Novembro Azul’

Itatiaia- Mundialmente, novembro é o mês onde as atenções estão voltadas para o diagnóstico precoce no combate ao câncer de próstata. E a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a campanha do ‘Novembro Azul’ com informações importantes sobre os cuidados preventivos.

De acordo com a secretaria de Saúde de Itatiaia, os interessados em receber orientações sobre o exame devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros e solicitar o agendamento do atendimento. Após esta etapa, os pacientes pré-agendados recebem o serviço de Urologia, na Policlínica todas as quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 13h. Lembrando que a unidade atende aproximadamente 16 pacientes por dia. Mais informações também pelo telefone: 3352-1544.

Veja o calendário das palestras:

Dia 16, segunda-feira – Palestra: ‘Novembro Azul – prevenção ao câncer de próstata e orientações sobre doenças relacionadas à saúde do homem’, roda de conversa e orientações, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Penedo, a partir das 14h.

Dia 25, quarta-feira – Palestra: ‘Conversando sobre o câncer de próstata e prevenção (Novembro Azul)’, na Academia da Saúde, no Campo Alegre, a partir das 14h.

Segundo dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de próstata, mais comum entre homens a partir dos 45 anos (com fatores de risco), ou 50 anos (sem fatores), causa a morte de 28,6% da população masculina.

Entre os fatores de risco detectados para a entrada do tumor estão os casos de obesidade, pacientes com histórico familiar com a doença (pai, irmão e tio) e homens negros, por sofrerem maior incidência deste tipo de câncer.

De acordo com o Ministério da Saúde, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é por meio da avaliação preventiva e que mesmo na ausência de sintomas, os homens devem ir ao urologista para receber mais informações sobre o exame de toque retal.

Saiba mais

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada abaixo da bexiga e que pesa cerca de 20 gramas. Ela é responsável pela produção do esperma, juntamente com as vesículas seminais.