Prefeitura de Itatiaia lança o projeto ‘Ativa Idade’

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 16:51 horas

Itatiaia- O prefeito Irineu Nogueira participou nesta sexta-feira (29/07), no CCI (Centro de Convivência dos Idosos) de Itatiaia, no Jardim Paineiras, do lançamento do projeto Ativa Idade. O evento contou também com a presença do Secretário Estadual de Envelhecimento Saudável, Antônio Pedregal, que destacou a importância da parceria com Consultoria Especial de Projetos para a Assistência Social.

Segundo Pedregal, o programa busca estimular o desenvolvimento de hábitos que auxiliem na manutenção de uma vida saudável, no desenvolvimento emocional e social de cada usuário. “O objetivo do projeto é promover a independência do indivíduo mantendo uma elevada capacidade funcional, física e cognitiva e uma postura ativa perante a vida e a sociedade”, afirma.

A iniciativa é direcionada para os participantes do Centro de Convivência dos Idosos. Os integrantes passam a contar todos os dias de semana, no CCI, das 7h às 10h, com uma equipe profissional composta por um técnico de enfermagem, um professor de educação física, um articulador social e um educador social.

– Estamos muito felizes com a chegada desse projeto. As atividades complementam as ações já realizadas no CCI, buscando promover a autoestima e a autoconfiança da pessoa idosa, para que seja mais participativa em sua família e na sociedade – avalia a Consultora Especial de Projetos para a Assistência Social, Simone Barbosa.