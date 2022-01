Prefeitura de Itatiaia prossegue com a vacinação contra a Covid-19

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 18:16 horas

Intervalo para dose de reforço passa a ser de 4 meses após a segunda dose

Itatiaia- O Setor de Imunização, da Secretaria de Saúde de Itatiaia segue vacinando, na Policlínica Municipal, no Centro, os moradores contra a Covid-19 e destaca que houve diminuição do intervalo entre a aplicação da segunda dose do imunizante e a de reforço, passando de cinco para quatro meses, independentemente da idade. A sala de vacina segue recebendo também os moradores que ainda não receberam a segunda dose.

Vale lembrar que o público imunizado com Janssen também deve buscar a unidade de saúde para receber a dose adicional.O Ministério da Saúde orienta que os brasileiros que se vacinaram com o imunizante da Janssen tomem uma dose de reforço entre dois e seis meses após a primeira aplicação. A recomendação do ministério é que seja utilizado a vacina do mesmo fabricante.

Para ser imunizado, o morador deve ir à Policlínica Municipal, no Centro, munido de cartão de vacina, CPF, Cartão Nacional do SUS e documento de identidade. A campanha acontece na Policlínica Municipal, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30.